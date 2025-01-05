شكرا لقرائتكم خبر عن انسحاب جماعي لمصارف وول ستريت الكبرى من دعم استثمارات المناخ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في غضون شهر واحد، انسحبت أكبر بنوك وول ستريت من أحد الأندية الأكثر شعبية داخل قطاع استثمارات المناخ، بما في ذلك مجموعة "جولدمان ساكس"، و"ويلز فارجو"، و"سيتي جروب"، و"بنك أوف أمريكا"، و"مورجان ستانلي"، حيث خرجت جميعاً من تحالف للبنوك من أجل تصفير الانبعاثات الكربونية، وهي المجموعة المخصصة لمساعدة المقرضين على تقليص بصمتهم الكربونية على نحو سريع، ويبدو أن "جيه بي مورجان تشيس:، أكبر بنك في الولايات المتحدة، هو التالي في هذا الأمر، فلماذا حدث ذلك الانسحاب الجماعي للبنوك من دعم استثمارات المناخ؟ سبب انسحاب البنوك الجماعي تعكس هذه التحركات رغبة البنوك الأمريكية في حماية نفسها من الضغوط السياسية المتزايدة مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، وتحدثوا إلى شبكة "بلومبرج".

اقرأ أيضاً: الأرصاد العالمية: استمرار التغير المناخي قد يؤدي إلى دمار العالم

في الوقت نفسه، لا يزال التأثير الحقيقي لانشقاقات تحالفات البنوك غير واضح فوفقا للبيانات التي جمعتها بلومبرج عززت البنوك بشكل جماعي تمويلها لصناعة الوقود الأحفوري منذ تشكيل التحالف في عام 2021. تحرك من النشطاء يطالب الناشطون الآن الحكومة بالتدخل لاستهداف وول ستريت حيث تقول منظمة المدافعين عن البيئة في نيويورك أن موجة الخروج من بعض البنوك جاءت في أعقاب التوترات التي كانت تختمر خلف الكواليس لأكثر من عامين ففي عام 2022. وكان بنك "جيه بي مورجان" و"مورجان ستانلي" من بين البنوك التي دفعت ضد الأهداف الملزمة بشأن تمويل المناخ. التخلي عن استثمارات المناخ تواصل البنوك جني الأرباح من خلال التمسك بدعم منتجي الوقود، حيث قال كين بوكر بجامعة تافتس في ميدفورد بولاية ماساتشوستس إنه وول ستريت تدير ظهرها لتحالفات صافي الانبعاثات الصفرية.

الأمم المتحدة.. التغير المناخي تسبب بظواهر مناخية قصوى سنة 2024

ولا يزال عدد من البنوك منضوي تحت مظلة "تحقيق صافي صفر بحلول عام 2050" لكن الزخم وراء ذلك تراجع بشكل كبير موضحة أنه رغم التزامها إلا إن واجبها أيضًا هو تلبية احتياجات عملائها. دعم صفقات الوقود الأحفوري وفي الوقت نفسه، تواصل شركات وول ستريت تحقيق مكاسب أكبر كثيرا من ترتيب صفقات الوقود الأحفوري مقارنة بنظيراتها الأوروبية ففي العام الماضي تصدر جي بي مورجان جدول البنوك التي تكتتب في السندات والقروض لشركات النفط والغاز والفحم، وفقا للبيانات التي جمعتها بلومبرج.

وتبعه عدد من البنوك الأخرى وهي: ويلز فارجو وتي دي سيكيوريتيز وبنك أوف أمريكا وآر بي سي كابيتال ماركتس وسيتي جروب.

التزام أكبر للبنوك الأوروبية

وفي الوقت نفسه، كان بنك بي إن بي باريبا الذي يعد أكبر بنك في الاتحاد الأوروبي هو أكبر جهة اكتتاب في السندات الخضراء.

ولم تظهر البنوك الأوروبية، التي تخضع لقواعد مناخية أكثر صرامة من نظيراتها في الولايات المتحدة، أي إشارة قوية حتى الآن إلى الانسحاب من كارتل الصفر انبعاثات.

قال متحدث باسم "ستاندرد تشارترد بي إل سي" لوكالة بلومبرج: "موقفنا واضح، ليس لدينا أي نية للانسحاب من التحالف الصفري انبعاثات".. كما أصدرت كل من مجموعة آي إن جي ودويتشه بنك إيه جي تصريحات مماثلة. قروض تهدد المناخ وبحسب البيانات التي جمعتها بلومبرج، قدمت البنوك العالمية نحو 680 مليار دولار من قروض الوقود الأحفوري وصفقات السندات في عام 2024 وهذا أعلى من 667 مليار دولار في عام 2021.

وتظهر البيانات أن البنوك التي كثفت مثل هذه الصفقات خلال الفترة تشمل بنك أوف أمريكا وجولدمان.