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اضطرابات في حركة الطيران بألمانيا لسوء الأحوال الجوية

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واس- برلين 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن اضطرابات في حركة الطيران بألمانيا لسوء الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تسببت العواصف الثلجية في ألمانيا بحدوث اضطرابات كبيرة بحركة الطيران في مطار مدينة ميونخ، حيث تم إلغاء بعض الرحلات التي كانت مقررة للإقلاع صباح اليوم.
وأعلن متحدث باسم مطار مدينة ميونخ الألمانية، اليوم، عن حدوث اضطرابات في حركة الطيران بالمطار نتيجة سوء الأحوال الجوية والثلوج، ووفقًا للموقع الإلكتروني للمطار، فقد تم إلغاء بعض الرحلات التي كان من المقرر أن تقلع صباح اليوم الأحد.

إلغاء الرحلات الجوية

وقال المتحدث باسم المطار: "إن شركات الطيران اتخذت قرارًا بإلغاء رحلات الليلة الماضية كإجراء احترازي"، مضيفًا أنه يجرى حاليًا إبقاء أحد المدارج مفتوحًا، بينما يتم تنظيف الآخر.
وذكر أن انخفاض الرؤية بسبب تساقط الثلوج أدى إلى تمديد الفترات بين الإقلاع والهبوط، وأن هناك طائرات أيضًا تحتاج إلى إزالة جليد، ولم يتضح بعد إلى متى ستستمر القيود المرتبطة بالطقس.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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