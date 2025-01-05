كأس يونايتد: غوف تضع الولايات المتحدة على مشارف اللقب بفوزها على شفيونتيك

الرياص - اسماء السيد - سيدني : فازت الاميركية كوكو غوف المصنّفة الثالثة عالميا على البولندية إيغا شفيونتيك الثانية 6 4 و6 4 الاحد في رسالة قوية قبل بطولة أستراليا المفتوحة أولى البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب، في مواجهة الفردي للسيدات ضمن كأس يونايتد المختلطة للمنتخبات الاحد في سيدني.

وجاءت المباراة قوية بين اللاعبتين إذ احتاجت غوف لساعة و51 دقيقة من أجل التفوّق على منافستها.

وحقّقت غوف فوزها الثاني تواليا على شفيونتيك بعد أن سبق وتغلبت على المصنّفة أولى عالميا سابقا في دورة دبليو تي ايه الختامية في الرياض في طريقها لحصد اللقب.

وفازت غوف بجميع مبارياتها الست في الفردي والزوجي هذا الاسبوع وواصلت انتصاراتها الاحد قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة استراليا.

وقالت غوف "أعتقد أنني أؤمن بأنني واحدة من أفضل اللاعبات في العالم، وعندما ألعب بشكل جيد، يكون من الصعب أن أتعرض للهزيمة".

وستدخل ابنة الـ 20 عاما الى البطولة الكبرى الاولى لهذا العام التي تنطلق في 12 الجاري وهي لم تخسر في مواجهات الفردي منذ سقوطها امام البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنّفة اولى عالميا في نصف نهائي دورة ووهان في تشرين الأول/اكتوبر الماضي.

وتابعت غوف "أعتقد أنني قدمت أداءً رائعًا اليوم، وأنا سعيدة بالحصول على نقطة لفريقي في المواجهة. كان الأمر صعبًا اليوم. لن أكذب".

وبات المنتخب الاميركي على بعد فوز واحد من إحراز لقب المسابقة المختلطة للمرة الثانية حيث سيلتقي تايلور فريتس والبولندي أومبرت هوركاتش في وقت ولاحق بلقاء فردي الرجال.