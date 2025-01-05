شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات إيجابية لأسعار الذهب رغم مكاسبه المتواضعة فوق 2600 دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عزز سعر الذهب مكاسبه بالقرب من 2660 دولارًا بعد أن وصل إلى أعلى مستوى في أسبوعين خلال في وقت توفر فيه تدفقات الملاذ الآمن وسط التوترات الجيوسياسية بعض الدعم للمعدن النفيس، وفق ما ذكر موقع إم آي ترايد.

عوامل تؤثر على أسعار الذهب

يرى مراقبون أن بيانات هذا الأسبوع ستؤثر على أسعار الذهب عالميًا حيث ستحتل نتائج مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي لشهر ديسمبر مركز الصدارة في وقت لاحق من يوم الجمعة. كما من المقرر أن يتحدث أحد قادة بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين. الذهب والتغيرات الجيوسياسية سيراقب المستثمرون عن كثب التطورات المحيطة بالمخاطر الجيوسياسية حيث يمكن لأي علامات على تصعيد التوترات في الشرق الأوسط وروسيا وأوكرانيا أن تعزز سعر الذهب وهو أصل ملاذ آمن تقليدي.

مشتريات البنوك المركزية من الذهب

يمكن أن تساهم أنشطة الشراء التي تقوم بها البنوك المركزية في ارتفاع المعدن الأصفر. اشترت البنوك المركزية العالمية 694 طنًا من الذهب خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.

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وأشار هنريك ماركس رئيس التداول العالمي في شركة "هيراوس" للمعادن الثمينة إلى :أن "فائدة البنوك المركزية ستكون قاعدة قوية للشراء العام المقبل"، متوقعًا أن يصل الذهب إلى مستويات مرتفعة تبلغ 2950 دولارًا للأوقية في عام 2025. أسعار الفائدة والذهب من ناحية أخرى، قد تؤثر الوتيرة الأبطأ لخفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على الأصول غير المدرة للعائد.

قرر البنك المركزي الأمريكي خفض أسعار الفائدة في ديسمبر، لكنه أشار إلى أن تكاليف الاقتراض ستنخفض بشكل أبطأ مما كان متوقعًا في السابق هذا العام.

تميل البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها وشراء الذهب لتحسين القوة الملموسة للاقتصاد والعملة.

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يمكن أن تكون احتياطيات الذهب المرتفعة مصدر ثقة في قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها. أضافت البنوك المركزية 1136 طنًا من الذهب بقيمة حوالي 70 مليار دولار إلى احتياطياتها في عام 2022، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي وهذا هو أعلى شراء سنوي منذ بدء التسجيل.

تعمل البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وتركيا على زيادة احتياطياتها من الذهب بسرعة. الذهب والدولار ولدى الذهب علاقة عكسية مع الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية وكلاهما من الأصول الاحتياطية الرئيسية والملاذ الآمن.

عندما تنخفض قيمة الدولار، يميل الذهب إلى الارتفاع مما يتيح للمستثمرين والبنوك المركزية تنويع أصولهم في الأوقات المضطربة بينما يرتبط الذهب عكسيا أيضا بالأصول الخطرة فيميل ارتفاع سوق الأسهم إلى إضعاف سعر الذهب في حين تميل عمليات البيع في الأسواق الأكثر خطورة إلى تفضيل المعدن النفيس. عوامل تؤدي لارتفاع الذهب قد يتحرك السعر بسبب مجموعة واسعة من العوامل يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار الجيوسياسي أو المخاوف من الركود العميق إلى ارتفاع سعر الذهب بسرعة بسبب وضعه كملاذ آمن. وكأصل بدون عائد يميل الذهب إلى الارتفاع مع انخفاض أسعار الفائدة في حين أن ارتفاع تكلفة المال عادة ما يثقل كاهل المعدن الأصفر.

من ناحية أخرى، قد ترفع حالة عدم اليقين المحيطة بسياسات الرئيس القادم دونالد ترامب المعدن الثمين.

وقد تساهم زيادة الطلب العالمي على الذهب من جانب البنوك المركزية في ارتفاع سعر المعدن النفيس فمن المرجح أن تشتري البنوك المركزية الكبرى المزيد من الذهب في الأشهر الاثني عشر المقبلة ومن شأن هذا أن يعزز الطلب على المعدن الأصفر.