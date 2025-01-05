شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يستقر عند 3765 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقر سعر الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس. سعر الذهب في مصر سجل سعر جرام الذهب، عيار 24، اليوم الأحد، في مصر، 4302.75 جنيه للبيع، و4280 جنيها للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 22، اليوم الأحد، في مصر،3944.25 جنيه للبيع، و3923.25 جنيه للشراء. سعر جرام عيار 21 واستقر سعر جرام الذهب، عيار 21، اليوم الأحد، في مصر،3765 جنيها للبيع، و3745 جنيها للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 18، اليوم الأحد، في مصر،3227.25 جنيه للبيع، و3210 جنيهات للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب، عيار 14، اليوم الأحد، في مصر، 2510 جنيهات للبيع، و2496.75 جنيه للشراء. أسعار الذهب في مصر واستقر سعر جرام الذهب، عيار 12، اليوم الأحد في مصر، 2151.5 جنيه للبيع، و2140 جنيها للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد في مصر، 30120 جنيها للبيع، و29960 جنيها للشراء.