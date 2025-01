تكنولوجيا: Nothing Phone (2a) Plus يحصل على تحديث مستقر لنظام Nothing OS 3.0 المبني على Android 15

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصدرت Nothing تحديثًا مستقرًا لنظام Nothing OS 3.0 المبني على Android 15 لهاتف Nothing Phone (2a) Plus، بعد ثلاثة أسابيع من إطلاق النسخة التجريبية Open Beta 1. يبدو أن الاختبارات قد سارت بشكل جيد، مما دفع الشركة لإصدار التحديث المستقر.

يحمل التحديث العديد من التحسينات، بما في ذلك إضافة صفحة تخصيص جديدة لشاشة القفل مع مجموعة من أنماط وجه الساعة الجديدة. كما يضيف التحديث درج تطبيقات ذكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى إعادة تصميم قائمة الإعدادات السريعة. فيما يلي أبرز التغييرات التي تم إجراؤها:

الحاجيات المشتركة : تتيح لك هذه الميزة التواصل مع الأصدقاء والعائلة عبر الأدوات، حيث يمكنك عرض أدوات شخص آخر على شاشتك الرئيسية والتفاعل معها.

: تتيح لك هذه الميزة التواصل مع الأصدقاء والعائلة عبر الأدوات، حيث يمكنك عرض أدوات شخص آخر على شاشتك الرئيسية والتفاعل معها. شاشة القفل : أصبح بإمكان المستخدمين تخصيص شاشة القفل بشكل أكبر عبر صفحة تخصيص جديدة يمكن الوصول إليها عن طريق الضغط لفترة طويلة على الشاشة. كما توفر الشاشة الجديدة مساحة موسعة لعرض المزيد من عناصر واجهة المستخدم.

: أصبح بإمكان المستخدمين تخصيص شاشة القفل بشكل أكبر عبر صفحة تخصيص جديدة يمكن الوصول إليها عن طريق الضغط لفترة طويلة على الشاشة. كما توفر الشاشة الجديدة مساحة موسعة لعرض المزيد من عناصر واجهة المستخدم. نمط درج التطبيق الجديد : تمت إضافة “Smart Drawer” المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يقوم بتصنيف التطبيقات تلقائيًا في مجلدات، مما يساعد في الحفاظ على تنظيم درج التطبيقات ويسهل الوصول إليها. كما يمكنك تثبيت التطبيقات المفضلة للوصول السريع.

: تمت إضافة “Smart Drawer” المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يقوم بتصنيف التطبيقات تلقائيًا في مجلدات، مما يساعد في الحفاظ على تنظيم درج التطبيقات ويسهل الوصول إليها. كما يمكنك تثبيت التطبيقات المفضلة للوصول السريع. عرض منبثق محسّن : يمكنك الآن سحب العرض المنبثق إلى أي موضع على الشاشة وتغيير حجمه بسهولة. كما يتيح لك تثبيت العرض على حافة الشاشة للوصول السريع إلى المعلومات دون مغادرة التطبيق الحالي.

: يمكنك الآن سحب العرض المنبثق إلى أي موضع على الشاشة وتغيير حجمه بسهولة. كما يتيح لك تثبيت العرض على حافة الشاشة للوصول السريع إلى المعلومات دون مغادرة التطبيق الحالي. إعدادات سريعة جديدة : تم تحسين واجهة الإعدادات السريعة لتوفير تجربة تحرير أفضل. أصبح الآن بإمكانك تخصيص اختصاراتك وفقًا لتفضيلاتك. كما تم تحديث مكتبة الحاجيات لتسهيل اختيار أدوات Nothing Widgets أو أدوات الطرف الثالث.

: تم تحسين واجهة الإعدادات السريعة لتوفير تجربة تحرير أفضل. أصبح الآن بإمكانك تخصيص اختصاراتك وفقًا لتفضيلاتك. كما تم تحديث مكتبة الحاجيات لتسهيل اختيار أدوات Nothing Widgets أو أدوات الطرف الثالث. تحسينات إضافية: يتعلم الذكاء الاصطناعي عادات الاستخدام الخاصة بك ويعمل على إبقاء التطبيقات الأكثر استخدامًا نشطة لفترة أطول. كما تم تحسين عرض حالة الشحن على شاشة القفل وتحديث معالج الإعداد لزيادة سلاسة التجربة.

بالإضافة إلى ذلك، تم تحديث التصحيح الأمني إلى ديسمبر 2023، وأصبح هناك دعم لوظيفة الأرشفة التلقائية التي تقوم بتوفير مساحة التخزين دون حذف التطبيقات أو البيانات. كما تم إضافة ميزة تسجيل جزئي للشاشة لتسجيل نافذة التطبيق فقط بدلاً من الشاشة بالكامل.

على الرغم من أن التحديث يتم طرحه تدريجيًا، مما يعني أنه قد يستغرق بعض الوقت ليصل إلى جميع المستخدمين، أكدت Nothing أن الهاتف قد يواجه زيادة مؤقتة في درجة الحرارة واستهلاك الطاقة أثناء الترقية، ولكن هذا سيعود إلى وضعه الطبيعي بعد اكتمال التحديث.

من المتوقع أيضًا أن يحصل هاتف Nothing Phone (1) على التحديث المستقر قريبًا بعد تلقيه النسخة التجريبية الشهر الماضي.

المصدر