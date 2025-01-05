"أن بي ايه": بيستونز يسقط تمبروولفز رغم نقاط إدواردز الـ 53

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس : قاد كيد كانينغهام بتسجيله 40 نقطة فريقه ديترويت بيستونز للتغلب على مينيسوتا تمبروولفز على الرغم من تألق لاعبه أنتوني إدواردز بـ 53 نقطة 119 105 السبت ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

ونجح إدواردز الذي كان قد اشتكى من الدفاع المزدوج عليه كسبب لاكتفائه بمعدل 16.3 نقطة في المباريات الثلاث الاخيرة، في ايجاد فجوات عدّة في دفاع بيستونز للتسجيل.

ونجح في تسجيل 16 من تسديداته الـ 31 من المسافات كلها، بما فيها 10 من 15 من خط الثلاثيات، و11 من 12 رمية حرّة.

الا انّه كان اللاعب الوحيد الذي رفع فريقه هجوميا، فتأخر تمبروولفز بالنتيجة نظريا من البداية حتى النهاية، ليحقق بيستونز الفوز بقيادة كانينغهام الذي أحرز ايضا ست متابعات وتسع تمريرات حاسمة.

كذلك، أسهم الى جانبه مالك بيزلي بـ 23 نقطة قادما من دكة البدلاء، كما أحرز توبياس هاريس 16 نقطة و11 متابعة وأوسار تومسون 10 نقاط و10 متابعات وست كرات مسروقة.

وفي سان أنتونيو، سجّل الصربي نيكولا يوكيتش 46 نقطة مع 10 متابعات ليقود دنفر ناغتس للفوز على سان انتونيو سبيرز 122 111 بعد وقت إضافي في عيد ميلاد الـ 21 لنجم ارتكاز الاخير الفرنسي فيكتور ويمبانياما.

وفي بروكلين، سجّل لاعب الإرتكاز الأميركي الكاميروني جويل إمبيد 28 نقطة مع 12 متابعة ليقود فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز للفوز على نتس المنقوص 123 94.

وقاد الكندي أندرو ويغينز (24 نقطة) غولدن ستايت ووريرز للفوز وسط غياب ستيفن كوري على ممفيس غريزليز 121 113.