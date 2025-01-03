هدم منازل في الناقورة وتحركات للجيش اللبناني و"اليونيفيل" على طريق البياضة- الناقورة

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأنه تتواصل الخروق الإسرائيلية في القرى الجنوبية، حيث هدمت جرافات الجيش الإسرائيلي منازل في احياء بلدة الناقورة وسوتها بالارض.

وقد شهدت طريق البياضة - الناقورة دوريات وتحركات كثيفة لـ"اليونيفيل" إلى جانب الجيش اللبناني، الذي وضع عوائق اسمنتية عند طريق الحمرا - البياضة الساحلي، في اتجاه الناقورة مانعا الدخول وسلوك الطريق إلى الناقورة، باستثناء آليات "اليونيفيل" وموظفيها.

من جهة أخرى، تستمر فرق الهندسة في الجيش بمسح المناطق التي انسحب منها قوات الجيش الإسرائيلي في بلدة شمع، بالإضافة إلى البياضة.

إشارة إلى ان المقر العام لـ "اليونيفيل" يقع في بلدة الناقورة.