الجيش: سنفجر ذخائر غير منفجرة في حقلَي القليعة - مرجعيون واليابسة - راشيا

اعلنت قيادة الجيش، مديرية التوجيه، انه "ما بين الساعة 9.30 والساعة 18.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في حقلَي القليعة - مرجعيون واليابسة - راشيا".

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