أكد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب اليوم، عن "تأييده لرئيس مجلس النواب مايك جونسون الذي يجب أن يترشح هذا الشهر لإعادة انتخابه وسط أغلبية ضئيلة للجمهوريين بالمجلس".
ولفت ترامب، الى أن " "رئيس المجلس مايك جونسون رجل صالح ودؤوب ومتدين. سيفعل الصواب، وسنواصل الفوز. تأييدي الكامل والمطلق لمايك".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يؤكد تأييده "الكامل والمطلق" لرئيس مجلس النواب مايك جونسون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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