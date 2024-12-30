زيلينسكي: عودة 189 أسيرا في أحدث عملية تبادل مع روسيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، أن "أوكرانيا أعادت 189 أسير حرب إلى وطنهم في أحدث عملية تبادل مع روسيا"، شاكراً "الإمارات وشركاء آخرين على تسهيل عملية التبادل".

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