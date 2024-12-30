أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن الجنازة الرسمية للرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر ستقام في كاتدرائية واشنطن الوطنية يوم التاسع من كانون الثاني. وتوفي كارتر عن عمر ناهز 100 عام أمس الأحد. وأمر الرئيس الأميركي جو بايدن بأن يكون التاسع من كانون الثاني يوم حداد وطنيا في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

كانت هذه تفاصيل خبر نيويورك تايمز: 9 كانون الثاني موعد الجنازة الرسمية للرئيس الأميركي الأسبق جيمي كاتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.