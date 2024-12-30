وزير خارجية سوريا أعلن تلقيه دعوة رسمية لزيارة السعودية: أقبل الدعوة ونتطلع لبناء علاقات استراتيجية

أعلن وزير الخارجية السوري في الحكومة الانتقالية أسعد الشيباني، في تصريح، "أنني تلقيت دعوة رسمية من وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود لزيارة السعودية، وأقبل هذه الدعوة بكل حب وسرور".

وقال "أتشرف بتمثيل بلدي بأول زيارة رسمية، ونتطلع لبناء علاقات استراتيجية مع الأشقاء في السعودية على كافة المجالات".

وكان قد توقع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع أنّ يكون للسعودية "دور كبير جدا" في سوريا حيث يمكن أن تستفيد من "فرص استثمارية كبرى" بعد سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

وقال أحمد الشرع المعروف سابقا باسم أبو محمد الجولاني في مقابلة مع محطة العربية السعودية بثت الأحد: "بالتأكيد السعودية سيكون لها دور كبير في مستقبل سوريا. الحالة التنموية التي نسعى إليها أيضا سيكونون (السعوديون) أيضا شركاء فيها".

وأشار إلى "فرصة استثمارية كبيرة لكل الدول المجاورة التي تستطيع تنفيذ مشاريع استراتيجية لها عوائد كبيرة"، ومن بينها السعودية.

وأوضح أن "السعودية تسعى إلى أن يكون هناك استقرار في سوريا. استقرار سوريا يصب في صالح السعودية بشكل مباشر وصالح الخليج العربي بشكل عام".