شكرا لقرائتكم خبر عن أمين إعلام النواب: قرار العفو عن أبناء سيناء خطوة جديدة نحو ترسيخ العدالة والمساواة والان مع تفاصيل الخبر

أعربت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الاعلام والثقافة بمجلس النواب عن تقديرها العميق لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 54 من أبناء سيناء، والذي يعد خطوة هامة في مسار المصالحة الوطنية وتعزيز الوحدة الوطنية بين جميع فئات المجتمع المصري.

وقالت النائبة هند رشاد "إن قرار الرئيس السيسي يأتي في توقيت بالغ الأهمية، ويعكس التزام القيادة السياسية بالتنمية المستدامة في سيناء، ويعزز من قيم التسامح والعفو التي تتبناها الدولة المصرية.

وأضافت أن هذا القرار يُظهر بشكل جليّ أن الدولة تعمل على بناء المستقبل وأنها تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين جميع المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.

وأضافت: "إن هذه الخطوة تعد بمثابة فرصة جديدة لأبناء سيناء للاندماج بشكل كامل في المجتمع المصري والمشاركة في عجلة التنمية، وهو ما يمثل ركيزة أساسية لبناء مجتمع أكثر استقرارًا وتلاحمًا.

وأكدت النائبه هند رشاد أن هذا القرار يعزز من موقف الدولة في مواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة، حيث أن الاستقرار الأمني والتنمية الاقتصادية هما السبيلان الرئيسيان لمستقبل مشرق لأبناء سيناء والوطن ككل.

وتابعت النائبة هند رشاد: "قرار العفو عن هؤلاء الأفراد ليس فقط مجرد خطوة قانونية، بل هو أيضًا رسالة قوية من الدولة بضرورة منح الفرص للمواطنين في المناطق الحدودية والذين كانوا يعانون من تحديات عدة، للعودة إلى الطريق الصحيح والمساهمة في رفعة الوطن."

وأشارت إلى أن هذا القرار يأتي في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها القيادة السياسية لدعم مشاريع التنمية في سيناء، بما في ذلك مشروعات البنية التحتية والاقتصاد والصحة والتعليم، مشددة على أهمية تكثيف الجهود لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة وتعزيز فرص العمل للشباب.

واختتمت النائبة قائلة: "إن قرار العفو عن أبناء سيناء هو خطوة جديدة نحو ترسيخ العدالة والمساواة وتعزيز فرص الحياة الكريمة لجميع المصريين، وهو خطوة مهمة أيضًا نحو تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة التي تضمن بناء مجتمع قوي ومتضامن في مواجهة كافة التحديات."

