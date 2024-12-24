"الجديد": مجهول أشعل النار في شجرة الميلاد في طرابلس

أقدم مجهول على متن دراجة نارية على إشعال النار في شجرة الميلاد وسط مستديرة النيني في طرابلس ولاذ بالفرار فور اشتعالها، وفق ما نقلت قناة "الجديد".
وعلى الفور تدخل عدد من الشبان المتواجدين في المكان وتمكنوا من إخماد النيران قبل أن تنتشر وتسبب أضرارًا أكبر.
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