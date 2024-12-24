الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون غادر المستشفى  غداة دخوله بسبب إصابته بحمى

غادر الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون المستشفى، غداة دخوله بسبب إصابته بحمى، في أحدث حلقة من سلسلة من المشاكل الصحية التي تعرض لها، وفق ما أعلن مكتبه.

وكان كلينتون قد دخل المستشفى لمدة خمس ليال في تشرين الأول 2021 بسبب عدوى في الدم.

وعام 2004 عندما كان في الـ58 من عمره خضع لعملية جراحية في القلب، وبعد ستة أعوام تم زرع دعامات في شريانه التاجي.