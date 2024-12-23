لاجئو السودان يفرون للأسوأ

مع اشتداد أعمال العنف والقتال في السودان فر آلاف الأشخاص للاحتماء بجنوبه، ولكن حذّرت منظمة أطباء بلا حدود، من أن الوضع عند حدود جنوب السودان «صعب للغاية».

وقالت المنظمة غير الحكومية، إنه في كل يوم من شهر ديسمبر، عبر أكثر من خمسة آلاف شخص الحدود من السودان إلى جنوب السودان حيث تستشري أعمال عنف مختلفة ومنتظمة، إضافة إلى كوارث مناخية.

ومنذ أبريل 2023 تدور حرب بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو في السودان، وقد أدى القتال إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 11 مليون شخص.

وأشارت منظمة أطباء بلا حدود إلى أن «تدفق الأشخاص على مدينة الرنك (قرب الحدود شمال شرق) والمناطق المحيطة بها تسبب في استهلاك شديد للموارد الشحيحة أصلا، مما ترك النازحين في مواجهة أزمة».