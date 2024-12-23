تطوير واجهة الخبر البحرية

وبينت الأمانة أن مشروع تطوير الواجهة البحرية يتم بمساحة تزيد على 265 ألف متر مربع، بطول يزيد على 4 آلاف متر، وتشمل أعمال التطوير إعادة تأهيل جميع الممرات، ومسارات المشي بطول 4 آلاف متر، ومسار الدراجات بطول 9 آلاف متر، وأعمال التشجير والتجميل، واستحداث ثلاث مناطق للألعاب، واستحداث مطل الكورنيش على مساحة 6 آلاف متر مربع، ونافورة أرضية تفاعلية، ومرافق خدمية واستثمارية، وإزالة الحاجز الخرساني واستبداله بسور ألمنيوم، وزراعة أكثر من 900 شجرة، وتركيب ما يزيد على 600 عنصر إنارة جمالي، وأماكن جلوس بتصاميم حديثة، وإعادة تأهيل وأنسنة المواقف الحالية بعدد 875 موقفًا، واستحداث شاطئ رملي، إضافة إلى إنشاء عدد من المجسمات الجمالية التي تسهم في إضفاء طابع جمالي لمرتادي الكورنيش.
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