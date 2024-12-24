مشروعات علمية لـ480 طالبا وطالبة

أنهى 480 طالبًا وطالبة من طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية في مختلف مناطق المملكة، استعراض مشروعاتهم العلمية في المعارض المركزية، التي تأتي في إطار المرحلة الرابعة من الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي «إبداع 2025». وأقيمت المعارض التي نظمتها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» بشراكة إستراتيجية مع وزارة التعليم، في الرياض، والدمام، وجدة، والمدينة المنورة خلال الفترة 6 - 21 ديسمبر.

واستعرضت لجان التحكيم مشروعات الطلبة لتقييمها واختيار أفضلها لينتقل أصحابها إلى المرحلة النهائية من الأولمبياد.

ومن المقرر أن تعلن مؤسسة موهبة النتائج في 26 ديسمبر، حيث سيتأهل 180 طالبًا وطالبة إلى مرحلة معرض إبداع للعلوم والهندسة.

وينعقد الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي سنويًا، بصفته مسابقة علمية تقوم على أساس التنافس من خلال تقديم مشروعات علمية فردية، وفقًا للمعايير والضوابط الخاصة بالمشروع، ويقوم بتحكيمها إلكترونيًا نخبة من الأكاديميين والمختصين، وفق معايير علمية محددة لترشيح المشروعات المتميزة للمراحل التنافسية الأعلى ومنها «آيسف»، وغيرها من المسابقات الدولية.

وسجلت نسخة هذا العام من أولمبياد «إبداع 2025» رقمًا قياسيًا جديدًا، وغير مسبوق على المستوى المحلي، حيث وصل عدد الطلبة المسجلين فيها إلى 291.057 من 16 منطقة تعليمية و47 إدارة تعليمية.