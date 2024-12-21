شكرا لقرائتكم خبر عن قرب الحدود الأفغانية.. مقتل 16 جنديًا بهجوم لمسلحين شمال باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي 16 جنديًا في باكستان مصرعهم جراء هجوم شنّه مسلحون على موقع للجيش قرب الحدود الأفغانية.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم, أن الهجوم نفّذه مجموعة من الإرهابيين على موقع للجيش في منطقة ماكين بمقاطعة وزيرستان شمال غرب باكستان.

وأضاف أن الهجوم استمر قرابة ساعتين، حيث قتلت قوات الجيش ثمانية من المهاجمين. السلطات الباكستانية من ناحية أخرى، أعلنت السلطات الباكستانية عن اكتشاف إصابة جديدة بالفيروس المسبب لجدري القردة في البلاد.

وأفاد معهد العلوم الطبية الوطني بإسلام آباد في بيان أنه تم التأكد من هذه الإصابة في مسافر عائدًا، حيث ظهرت عليه أعراض الإصابة خلال فحصه بالمطار، مضيفًا أن المصاب في حالة مستقرة ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة.