"المنار": اتفاق بين وفيق صفا وقائد الجيش على البقاء على اعلى درجات التنسيق لتحقيق ما يتعلق بتطبيق اتفاق وقف اطلاق النار

أفادت مصادر "المنار"، عن "لقاء ممتاز جمع رئيس وحدة التنسيق والارتباط في حزب الله وفيق صفا مع قائد الجيش العماد جوزاف عون"، لافتاً الى أن "اللقاء بين وفيق صفا وقائد الجيش أكد على على استمرار العلاقة بين الجيش والمقاومة في مسارها الصحيح لما فيه مصلحة الوطن".

وذكرت "المنار"، أن "اتفاق بين الحاج وفيق صفا وقائد الجيش على البقاء على اعلى درجات التنسيق من اجل تحقيق ما يتعلق بهما لتطبيق اتفاق وقف اطلاق النار والقرار (1701)".