أفادت مصادر "المنار"، عن "لقاء ممتاز جمع رئيس وحدة التنسيق والارتباط في حزب الله وفيق صفا مع قائد الجيش العماد جوزاف عون"، لافتاً الى أن "اللقاء بين وفيق صفا وقائد الجيش أكد على على استمرار العلاقة بين الجيش والمقاومة في مسارها الصحيح لما فيه مصلحة الوطن".
وذكرت "المنار"، أن "اتفاق بين الحاج وفيق صفا وقائد الجيش على البقاء على اعلى درجات التنسيق من اجل تحقيق ما يتعلق بهما لتطبيق اتفاق وقف اطلاق النار والقرار (1701)".
كانت هذه تفاصيل خبر "المنار": اتفاق بين وفيق صفا وقائد الجيش على البقاء على اعلى درجات التنسيق لتحقيق ما يتعلق بتطبيق اتفاق وقف اطلاق النار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.