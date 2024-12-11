سفراء الاتحاد الأوروبي يتفقون على الحزمة ال 15 من العقوبات ضد روسيا

اتفق الممثلون الدائمون ل27 دولة في الاتحاد الأوروبي على الحزمة الخامسة عشرة من العقوبات ضد روسيا على خلفية الصراع في أوكرانيا.
وصرح ممثل هنغاريا في مجلس الاتحاد الأوروبي بأن "السفراء اتفقوا للتو على الحزمة الخامسة عشرة من العقوبات ردا على العدوان الروسي على أوكرانيا".
وتشمل حزمة التدابير الجديدة عقوبات فردية، وتحد أيضًا من أنشطة دول ثالثة تساعد روسيا.
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