شكرا لقرائتكم خبر عن تستهدف ناقلات النفط.. الاتحاد الأوروبى يفرض عقوبات جديدة على روسيا والان نبدء بالتفاصيل

عقوبات على روسيا

الدمام - شريف احمد - وافقت دول الاتحاد الأوروبى الـ27 اليوم الأربعاء على فرض جولة جديدة من العقوبات على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، وتستهدف العقوبات أسطول ناقلات النفط التابعة للكرملين، حسبما قالت الرئاسة المجرية للاتحاد الأوروبي على منصة إكس.وتمنع الجولة الأخيرة من الإجراءات العقابية نحو 50 سفينة جديدة من شحن النفط الروسي والمنتجات النفطية من موانئ الاتحاد الأوروبي ومن استخدام خدمات الشركات الأوروبية.وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض بالفعل عقوبات على أكثر من 24 سفينة تنقل النفط الروسي في يونيو الماضي.وتواجه روسيا اتهامات منذ فترة طويلة باستخدام السفن التي لا تملكها شركات شحن غربية أو المؤمن عليها من قبل شركات تأمين غربية للتهرب من الحد الأقصى الذي حددته الدول الغربية لأسعار صادرات النفط الروسية إلى دول ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي.