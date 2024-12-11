شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار في كابول يودي بحياة وزير شؤون اللاجئين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤول في وزارة الداخلية الأفغانية إن انفجارا وقع في العاصمة كابول أودى بحياة وزير شؤون اللاجئين في حركة طالبان.

وأوضح المسؤولون أن الانفجار وقع داخل مبنى الوزارة، وأنه أسفر عن مقتل الوزير خليل حقاني. ويعد حقاني أبرز شخصية تسقط ضحية تفجير في أفغانستان منذ عودة طالبان إلى السلطة قبل ثلاث سنوات.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير، على الفور.

