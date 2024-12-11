باسيل بعد لقائه بري: الأمور جيدة والعمل جديّ وان شاءلله في جلسة 9 كانون الثاني يكون لدينا رئيس للجمهورية

اكد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، باسيل في تصريح له بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه، أن "الأمور جيدة والعمل جديّ وان شاءلله في جلسة 9 كانون الثاني يكون لدينا رئيس للجمهورية".

وفي وقت سابق، استقبل باسيل سفير أوستراليا في لبنان أندرو بارنز يرافقه معاونه مايكل براون، في حضور الوزير السابق بيار رفول والمستشار في قسم العلاقات الديبلوماسية في "التيار" رامي منعم، وبحث معه في التطورات اللبنانية في مرحلة ما بعد الحرب وضرورة انتخاب رئيس للجمهورية.

كذلك استقبل باسيل في حضور النائبة ندى البستاني منسق العلاقات الديبلوماسية بشير حداد، السفيرة السويدية جيسيكا شفيردشتروم ومعاونها كريستيان نيلسون وبحث معها في المستجدات على الصعد كافة.