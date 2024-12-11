اشارت صحيفة "الشرق الاوسط"، الى ان "المعلومات عن دخول مسؤولين سوريين سابقين إلى لبنان اثارت مواقف منتقدة، ومحذرة من تداعيات هذا الأمر من الناحيتين القانونية والسياسية، فيما نفى مصدر رفيع في الأمن العام اللبناني للصحيفة دخول أي مسؤول أمني أو عسكري أو سياسي سوري لبنان منذ سقوط النظام، كما تردد".
وجزم المصدر للصحيفة بأن "أياً من هؤلاء لم يمر عبر المعابر الحدودية الشرعية التي توجد عليها نقاط الأمن العام، في حين بدا واضحاً وجود قرار لبناني بالنأي بالنفس عن أحداث سوريا، بانتظار جلاء صورة الموقف هناك".
كانت هذه تفاصيل خبر في صحف اليوم: لبنان لم يستقبل أي مسؤولين سوريين سابقين منذ سقوط النظام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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