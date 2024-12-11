النشرة: الاصوات القوية التي تسمع في بعض البلدات الجنوبية هي بسبب تفجير الجيش الإسرائيلي منازل بمدينة الخيام

افاد مراسل "النشرة"، في الجنوب، عن أن "الاصوات القوية التي تسمع في بعض البلدات الجنوبية هي بسبب قيام الجيش الإسرائيلي بتفجير بعض المنازل في مدينة الخيام".

واشار الى أن "الجيش الاسرائيلي يستمر بنسف منازل في كفركلا".