"يونهاب": شرطة كوريا الجنوبية داهمت مكتب الرئيس على خلفية إعلان الأحكام العرفية

اعلنت وكالة "يونهاب"، أن "شرطة كوريا الجنوبية داهمت مكتب الرئيس على خلفية إعلان الأحكام العرفية".
وفي وقت سابق، أعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، عن رفع الأحكام العرفية بعد تصويت البرلمان بإلغائها.
وكان قد أكد زعيم المعارضة الكورية الجنوبية لي جاي ميونغ، على أن "الأحكام العرفية لم تعد سارية وكل من يعمل على تنفيذ أوامر الرئيس سيعتبر منتهكا للقانون"، وذلك بعد تصويت البرلمان ضد القرار بالأغلبية.
وكانت وكالة يونهاب قد ذكرت أن "فرض الأحكام العرفية جاء بعد أن قدم الحزب الديمقراطي المعارض مشروع قانون ميزانية مخفضة واقتراحات بعزل رئيس مجلس التدقيق وبعض وكلاء النيابة.
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