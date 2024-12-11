شكرا لقرائتكم خبر عن الكود التعريفى والبصمة العشرية شروط فرضها القانون لحماية الحجاج والان مع تفاصيل الخبر

نص القانون 6 من القانون رقم 84 لسنة 2022 ، بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج أن تنشأ بوابة إلكترونية تسمى "البوابة المصرية الموحدة للحج"، وتتولى الجهة المختصة إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تنظيم العمل وتشغيل البوابة.

فوفقا للمادة 14 تلتزم الوزارة المختصة بشئون الصحة بالربط الإلكتروني للبوابة المصرية الموحدة للحج لتسجيل بيانات الحالة الصحية للحاج، وتلتزم الوزارة بالمختصة بشئون القوى العاملة بالربط الإلكتروني بالبوابة المصرية الموحدة للحج لتسجيل بيانات العمالة الموسمية، كما تلتزم وزارة الخارجية بالربط الإلكتروني بالبوابة المصرية الموحدة للحج للاطلاع على بيانات الحجاج والعمالة الموسمية وتيسير تقديم الخدمات القنصلية إليهم عند الحاجة،وتتحقق البوابة من البيانات الصحية للحاج قبل سفره لأداء مناسك الحج من خلال الربط الإلكتروني بين الوزارة المختصة بشئون الصحة والبوابة، كما تتحقق البوابة من بيانات العمالة الموسمية من خلال الربط الإلكتروني بين الوزارة المختصة بشئون القوى العاملة والبوابة لمواجهة أية مشكلات قد تواجه العمالة المصرية المتواجدة بالمملكة العربية السعودية أثناء موسم الحج وتتولى الجهة المختصة القيام بالأمور الآتية:

1. التحقق من مطابقة الضوابط العامة المنظمة لكل نوع من أنواع الحج وذلك بالتنسيق مع الجهات المنظمة للحج.

2. التأكد من صحة بيانات ومدة سريان بطاقة الرقم القومي للمتقدمين لأداء مناسك الحج من خلال ربط البوابة بقاعدة بيانات قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية.

3- إرسال الكود التعريفي إلكترونياً الخاص بالحاج من خلال الربط الإلكتروني إلى الإدارة المختصة بالجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية.

4- الحصول على البصمة العشرية الخاصة بالحاج إلكترونياً من خلال الربط الإلكتروني بالإدارة المختصة بتحقيق الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية.

5- إرسال الكود التعريفي المشار إليه بالبند 3 إلى الشركات الناقلة لاستصدار تذكرة سفر للحاج.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت عن نتائج قرعة الحج لعام 2024، بعدد من المديريات التى شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين الراغبين فى أداء فريضة الحج لهذا العام.

عملية القرعة جرت عبر الإنترنت لضمان الشفافية والعدالة، وجاءت على خلفية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنظيم إجراءات سفر الحجاج، كما تم توفير برامج حج متنوعة تشمل إقامة في الفنادق المختلفة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى برامج النقل والخدمات اللوجستية.

وأكدت الوزارة أن الفائزين في القرعة سيخضعون لمجموعة من الفحوصات الطبية لتأكيد أهليتهم لأداء مناسك الحج، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بجوازات السفر والتأشيرات.

كما أكدت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة إنه لا نية على الاطلاق لتغيير التوقيتات الخاصة بإجراءات الحج السياحي والتي تضمنتها الضوابط المنظمة للحج والتي اعتمدها وزير السياحة والآثار تعمل طبقا لها كافة الشركات المنظمة للحج السياحي وأن 20 ديسمبر آخر موعد لطلبات الحج السياحى .