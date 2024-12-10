مباشرة إصلاح الأعطال بشبكة الكهرباء في القرى المتضررة في صور

باشرت فرق الصّيانة في شركة "مراد لمقدّمي الخدمات" في "مؤسسة كهرباء لبنان"، بالتّعاون والتّنسيق مع بلديّات صور، طورا، الحمادية، القاسمية، طيردبا، معركة، والحوش، وبإشراف رئيس دائرة صور بشركة "مراد" محمد معنى، صيانة الأضرار في شبكة الكهرباء المتضرّرة من العدوان في بلدات صور؛ وعملت على زرع عدد من الأعمدة مكان المتضرّرة.
وفي بلدة طيردبا، زرعت المؤسّسة الأعمدة في الأحياء المتضرّرة، على أن تستكمل الأعمال أيضًا قرب المسجد، وإصلاح الخطّ الرّئيسي الّذي يغذّي البلدة، إضافةً إلى المناطق المتضرّرة كافّة.
وأشار معنى إلى أنّ "14 فرقة صيانة في الشّركة تقوم بعمليّات كشف وصيانة على المخارج والمحطّات والمحوّلات، والعمل على الشّبكات المنخفضة للإسراع بصيانة الشّبكة وتركيب أعمدة لتأمين الكهرباء للمواطنين".
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