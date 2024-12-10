قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل ستة فلسطينيين قبالة شواطئ قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ستة صيادين فلسطينيين، قبالة شواطئ مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، أن زوارق الاحتلال الإسرائيلي حاصرت مراكب صيد فلسطينية، وقامت باعتقال ستة صيادين، ترافق ذلك مع مواصلة طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها المكثف لمناطق متفرقة وسط قطاع غزة، مما أسفر وفق المصادر الطبية الفلسطينية عن استشهاد 13 فلسطينيًا وإصابة العشرات بجروح منذ فجر اليوم.

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