الارصاد الجوية: الطقس غدا غائم اجمالا مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان "يكون الطقس غدا، غائما اجمالا بسحب مرتفعة مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها بخاصة في الداخل، وتبقى الرطوبة منخفضة".

واشارت الى أن "منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر الحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى طقس مستقر يستمر حتى مساء الخميس حيث يتأثر لبنان بمنخفض جوي شمال البحر الاسود، يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحيانا، ويستمر تأثيره حتى مساء الجمعة فيعود ويتحسن تدريجيا".

ولفتت الى أن "الطقس المتوقع في لبنان، اليوم، غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة حيث تكون أعلى من معدلاتها الموسمية يرافقها رطوبة منخفضة".

وذكرت أن "طقس الأربعاء غائم اجمالا بسحب مرتفعة مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها بخاصة في الداخل وتبقى الرطوبة منخفضة".

واوضحت أن "طقس الخميس قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة بخاصة في الداخل وعلى المرتفعات وارتفاع بنسبة الرطوبة، فيتحول اعتبارا من بعد الظهر الى غائم حيث يتشكل الضباب على الجبال، تنشط الرياح وتصبح الاجواء مهيأة لهطول امطار محلية ليلا خصوصا في المناطق الشمالية يرافقها برق ورعد، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 2200 متر".

واضافت ان "طقس الجمعة غائم اجمالا مع ضباب على المرتفعات و انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل، تهطل امطار متفرقة في المناطق الشمالية مع برق ورعد يرافقها رياح ناشطة مع ارتفاع لموج البحر، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1700، تخف الأمطار بدءا من بعد الظهر ويتحول الطقس ليلا الى غائم جزئيا".