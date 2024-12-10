خارجية قطر دانت استيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة مع سوريا: انتهاك سافر للقانون الدولي

أعربت وزارة الخارجية ال​قطر​ية، عن إدانتها بشدّة "استيلاء الاحتلال الإسرائيلي على المنطقة العازلة مع ​سوريا​ الشّقيقة، والمواقع القياديّة المجاورة لها"، واعتبرته "تطوّرًا خطيرًا واعتداءً صارخًا على سيادة سوريا ووحدتها، وانتهاكًا سافرًا للقانون الدّولي".

وحذّرت في بيان، من أنّ "سياسة فرض الأمر الواقع الّتي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك محاولاته احتلال أراض سوريّة، ستقود المنطقة إلى المزيد من العنف والتّوتّر"، مشدّدةً في هذا السّياق على "ضرورة اضطلاع ​المجتمع الدولي​ بمسؤوليّاته القانونيّة والأخلاقيّة، لإلزام الاحتلال بالامتثال لقرارات الشّرعيّة الدّوليّة، فضلًا عن التّضامن لمواجهة مخطّطاته الانتهازيّة".

وجدّدت الوزارة، "موقف دولة قطر الثّابت الدّاعم لسيادة سوريا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها"، معبّرةً عن مساندتها "للجهود الإقليميّة والدّوليّة كافّة، الهادفة لإحلال الأمن والاستقرار في سوريا وتحقيق تطلّعات شعبها الشّقيق".