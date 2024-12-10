رئيس وزراء العراق وأمير قطر أكدا أهمية التنسيق وتعزيز التواصل العربي لضمان وحدة أراضي سوريا

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أنّ الأخير "أجرى مباحثات هاتفيّة مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، تركّزت حول متابعة التّطوّرات على السّاحة السّوريّة، وتداعيات الأوضاع في المنطقة".
وأوضح في بيان، أنّ "الجانبَين أكّدا أهميّة استمرار التّنسيق المشترك، وتعزيز التّواصل العربي، لضمان وحدة الأراضي السّوريّة والحفاظ على سيادة هذا البلد الشّقيق"، مشيرًا إلى أنّ "الاتصال شهد توافقًا مشتركًا في الرّؤى، بما يتعلّق باحترام الإرادة الحرّة للسّوريّين بتنوّعهم الإثني والدّيني والثّقافي والاجتماعي، ودعم كلّ ما يعزّز الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة".
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