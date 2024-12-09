"النشرة": لا صحة لما يتم التداول به ان الامن العام اللبناني سيعمل على ادخال كافة السوريين الى لبنان

أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، أنه "لا صحة لما يتم التداول به ان الامن العام اللبناني سيعمل على ادخال كافة السوريين الى لبنان"، لافتاً الى أن "المديرية العامة لا تزال تطبق الشروط المعروفة لدخول اي اجنبي الى لبنان اما بالنسبة للسوريين العالقين على الحدود سيتم دراسة كل ملف بمفرده وبناءً عليه سيتخذ الاجراء المناسب".

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