ذكر مسؤول مطلع لـ "رويترز" إن دبلوماسيين قطريين تحدثوا إلى هيئة تحرير الشام اليوم الاثنين، وذلك وسط مسارعة دول في المنطقة إلى فتح اتصالات مع الهيئة التي تقود المعارضة السورية بعد هجومها المباغت الذي أطاح بالرئيس بشار الأسد.

كانت هذه تفاصيل خبر مصدر لرويترز: قطر تفتح اتصالات مع هيئة تحرير الشام السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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