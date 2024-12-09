غارات إسرائيلية على محيط درعا السورية و معلومات عن انفجارات في مطار القامشلي

تجدد الغارات الاسرائيلية على مطار المروحيات في عقربا بريف دمشق و مستودعات للجيش السوري في منطقة عين منين بريف دمشق. كذلك شنت الطائرات الاسرائيلية غارات على محيط درعا السورية و معلومات عن انفجارات في مطار القامشلي شرقي سوريا.

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