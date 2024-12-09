حزب البعث السوري يعلن دعمه الفترة الانتقالية في سوريا

أعلن حزب البعث السوري دعمه لمرحلة انتقالية في سوريا، بعدما أنهى هروب الرئيس بشار الاسد أكثر من نصف قرن من إمساكه بالسلطة. واوضح الأمين العام للحزب إبراهيم الحديد في بيان، "سنبقى داعمين لمرحلة انتقالية في سوريا هادفة للدفاع عن وحدة البلاد أرضا وشعبا ومؤسسات ومقدرات". وكان الحزب فاز في تموز بغالبية مقاعد مجلس الشعب.

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