نتانياهو: هضبة الجولان ستبقى إلى الأبد جزءا لا يتجزأ من إسرائيل ونعمل بطريقة منهجية عل تفكيك محور الشر

اشار رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الى ان فقدان القتلى في هذه الحرب ألم يصيبنا جميعا وهذه حرب قيامة فرضت علينا، أمس فتح فصل جديد في تاريخ الشرق الأوسط فنظام بشار الاسد انهار بعد 54 عاما من الحكم.

ولفت نتانياهو في تصريح له، الى ان هضبة الجولان السورية ستبقى إلى الأبد جزءا لا يتجزأ من إسرائيل، ونحن نعمل بطريقة منهجية عل تفكيك محور الشر. واوضح بان الجميع يدرك اليوم الأهمية البالغة لسيطرتنا على هضبة الجولان.

واردف "قلت إننا سنغير الشرق الأوسط فقد دمرنا كتائب حماس وضربنا حزب الله في لبنان وقتلنا السيد حسن نصر الله"، واكد بان محور الشر لم ينته ولكننا نغير الشرق الأوسط ونعزز موقعنا كدولة مركزية في المنطقة.