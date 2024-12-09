بلينكن: الإطاحة بالأسد في سوريا فرصة عظيمة لكنها تحمل أيضا خطرا كبيرا وداعش سيستغل هذه الفترة لإعادة بناء قدراته

اعتبر وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن بان الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد في سوريا فرصة عظيمة، لكنها تحمل أيضا خطرا كبيرا، لافتا الى ان تنظيم "داعش" سيستغل هذه الفترة لإعادة بناء قدراته في سوريا، والولايات المتحدة لن تسمح بحدوث ذلك.

واوضح بلينكن في تصريح له، بانه ينبغي أن يكون الشعب السوري هو من يقرر مستقبل سوريا، وأميركا ترحب ببيانت قادة المعارضة السورية بشأن تشكيل حكومة شاملة لكن المقياس الحقيقي هو الالتزام بفعل ذلك. وشدد على ان أميركا لها اهتمام واضح بتجنب تفكيك سوريا وتصدير الإرهاب والتطرف.