حمدان: ندعو الحكومة للتواصل مع سلطات سوريا وإرسال بعثات أمنية وطبية لاستعادة المعتقلين

أشار النّائب فراس حمدان، إلى أنّ "في ضوء المعلومات الّتي تؤكّد وجود لبنانيّين من ضحايا الاعتقال في سجون النّظام السوري، ندعو الحكومة اللبنانية إلى التّواصل الفوري مع السّلطات السّوريّة، وإرسال بعثات أمنيّة وطبيّة واتخاذ الإجراءات كافّة، للعمل على استعادة هؤلاء الضّحايا إلى لبنان، والكشف عن مصير الآلاف من اللّبنانيّين المغيّبين قسرًا".
وطالب في تصريح، الحكومة ووزارة العدل بشكل خاص بـ"التّنسيق مع النيابة العامة التمييزية، واتخاذ خطوات عاجلة لإطلاق سراح مئات السّجناء السّوريّين المحتجزين في لبنان، بسبب آرائهم المعارضة للنّظام السّابق، والبحث في آليّة تضمن عودتهم الآمنة إلى سوريا".
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