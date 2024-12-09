أشار النائب جميل السيد، في تصريح له الى انه "مع تقديري لكل الذين لا يزالون ثابتين على نهجه، فقد تبيّن لي من كل التطوّرات الجارية مؤخراً في لبنان وسوريا والمنطقة، أنّ محوَر المقاومة لم يكن مجموعة دُوَل وحركات، بل كان ذلك المحوَر شخصاً واحداً لا غير، هو السيّد حسن نصر الله والذين قاتلوا أو أستُشهِِدوا تحت رايتِه".

كانت هذه تفاصيل خبر السيد: تبين لي أن محور المقاومة لم يكن مجموعة دول وحركات بل كان شخصا واحدا وهو السيد نصرالله والذين قاتلوا معه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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