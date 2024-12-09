الكرملين: بوتين اتخذ شخصيا قرار منح الأسد اللجوء في روسيا وما حدث في سوريا فاجأ العالم كله

أكدت الرئاسة الروسية "الكرملين" أن ماحدث في سوريا فاجأ العالم كله ونحن لسنا استثناء، مشيرا الى انه "بعد استقرار الأوضاع في سوريا نخطط لبحث مستقبل وجود القواعد الروسية هناك مع السلطات الجديدة".

وكشف الكرملين أن "لا خطط للقاء الرئيس السوري السابق بشار الأسد في الجدول الرسمي للقاءات الرئيس فلاديمير بوتين"، مؤكدا ان "بوتين اتخذ شخصيا قرار منح بشار الأسد اللجوء في روسيا".