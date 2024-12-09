"النشرة": الجيش الإسرائيلي أفرج عن مواطنَين بعدما اختطفهما أمس قرب مزارع شبعا

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، بأنّ "الجيش الإسرائيلي أفرج عن شقيقَين من آل سنان من بلدة عين قنيا في قضاء حاصبيا، بعدما اختطفهما أمس أثناء قيامهما بقطاف الزيتون في مزرعة المجيدية قرب مزارع شبعا".

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