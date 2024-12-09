أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، مهمات عناصرها جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، المنفّذة خلال ال ٢٤ ساعة الأخيرة الماضية: محافظة بيروت - استمرار عمليات البحث و رفع الانقاض للعثور على مفقودة في منطقة البسطة الفوقا. ضاحية بيروت الجنوبية - انتشال جثمان شهيدة ونقله إلى مستشفى بيروت الحكومي واستمرار عمليات البحث عن مفقود تحت انقاض مبنى انهار في المريجة جراء الغارات الاسرائيلية السابقة. - نقل أشلاء شهداء من منطقة حارة حريك إلى مستشفى الرسول الأعظم. - استمرار عمليات البحث عن مفقودة تحت الانقاض في منطقة الغبيري-شارع رعد. - إخماد حريق منبعث من تحت ركام أحد المباني المدمرة وراء بلدية الغبيري جراء الاعتداءات الإسرائيلية السابقة. خدمات عامة: تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في العديد من المناطق.

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني أعلن مهماته خلال الـ24 ساعة الماضية: استمرار عمليات البحث ورفع الأنقاض ونقل أشلاء الشهداء بالضاحية وبيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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