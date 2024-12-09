وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل 3 جنود إسرائيليين جراء الحدث الأمني اليوم عند الحدود مع لبنان

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن "مقتل 3 جنود إسرائيليين جراء الحدث الأمني اليوم عند الحدود مع لبنان". وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن "عدداً من الجنود الإسرائيليين دخلوا حقلاً للألغام عند الحدود مع لبنان ما أدى لانفجار كبير وسقوط عدد من الإصابات".

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