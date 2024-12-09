القناة 13 الإسرائيلية: إسرائيل ستواصل استهداف منشآت بسوريا تضم أسلحة استراتيجية خشية وقوعها بيد المعارضة

كشفت القناة 13 الإسرائيلية، بأن "إسرائيل ستواصل استهداف منشآت بسوريا تضم أسلحة استراتيجية خشية وقوعها بيد المعارضة".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن "الحكومة صادقت على السيطرة على نقاط مراقبة في الجولان، وتعميق العمليات بالمنطقة العازلة بسوريا".

كذلك كشفت الهيئة، أن "إسرائيل تدرس شن هجمات أوسع من المرات السابقة في اليمن ردا على هجمات الحوثيين".