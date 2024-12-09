لوفيغارو: رياض حجاب سيصبح رئيساً للوزراء في سوريا خلال فترة انتقالية

ذكرت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية الى ان رياض حجاب سيصبح رئيساً للوزراء في سوريا خلال فترة انتقالية، كما يرأس حكومة انتقالية. وبالتالي، لن تضطر الولايات المتحدة إلى التعامل مع محمد الجولاني، الذي تعتبره "إرهابياً" على رأس "هيئة تحرير الشام".

وحجاب هو سياسي سوري ولد عام 1966 في محافظة دير الزور، في 6 حزيران 2012 عينه الرئيس السوري بشار الأسد رئيسا للحكومة خلفا لعادل سفر، لكنه أعلن انشقاقه عن النظام عقب شهرين فقط في 6 آب، وانضم إلى الثورة الشعبية التي كانت تنادي بسقوط النظام، وغادر برفقة عائلته إلى الأردن. وخلال توليه منصب رئيس الحكومة فرضت عليه الخزانة الأميركية في 18 تموز 2012 عقوبات إلى جانب آخرين، قبل أن ترفعها عنه بعد أيام من انشقاقه.

وانتخب منسقا عاما للهيئة العليا للمفاوضات عام 2015، قبل أن يستقيل منها بعد عامين، معبرا عن خيبة أمله من محاولات إطالة أمد النظام والتسويات الدولية التي رآها لا تخدم أهداف الثورة السورية.

وشغل رياض حجاب قبيل توليه رئاسة الوزراء مناصب حكومية عدة، إذ كان محافظا للقنيطرة من عام 2008 حتى فبراير 2011، ثم محافظا للاذقية بنهاية الشهر نفسه، قبل أن يصبح وزيرا للزراعة في حكومة عادل سفر في نيسان 2011.