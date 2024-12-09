نيويورك تايمز عن مسؤولين: وكالات الاستخبارات الأميركية ومسؤولو إدارة بايدن يقيمون هيئة تحرير الشام وزعيمها

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين، أن "وكالات الاستخبارات الأميركية ومسؤولو إدارة بايدن يقيمون هيئة تحرير الشام وزعيمها".

هذا وكشف مسؤول أميركي رفيع لقناة "الجزيرة"، أن "يمكن أن نرى تحولا في بعض خطوط السيطرة في سوريا بعد انسحاب جماعات مؤيدة للنظام".

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية إن قواتها ضربت أكثر من 75 هدفا لتنظيم داعش في وسط سوريا.

ولفتت القيادة المركزية الأميركية الى إنها لن تسمح لتنظيم "داعش" بالاستفادة من الموقف الراهن في سوريا.