الجيش الإسرائيلي يطالب سكان 64 قرية في لبنان بعدم العودة إليها

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024، وبعد يومين من دخول وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ، أنه هاجم خلال الحرب على لبنان، أكثر من 12,500 هدف، بزعم أنها أهدف لحزب الله، وبينها 360 هدفا في العاصمة بيروت ونحو ألف هدف في منطقة البقاع.

وأكّدت وكالة الأنباء اللبنانية، أن الجيش الإسرائيليّ، "أطلق النار على مواطنين في الخيام، خلال تشييعهم أحد أبناء البلدة"؛ كما أشارت بعد ذلك إلى سقوط قذيفة مدفعية على الخيام.

وهدّد جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف المواطنين اللبنانيين الذين يتواجدون جنوب خط القرى شبعا، الهبارية، مرجعيون، أرنون، يحمر، القنطرة، شقرا، برعشيت، ياطر، المنصوري، في جنوب لبنان وطالبهم بعدم الانتقال إلى جنوب خط هذه القرى "حتى إشعار آخر"، وأن من ينتقل إلى جنوب هذه القرى "يعرض نفسه للخطر"، حسب بيان للاحتلال باللغة العربية.

وطالب جيش الاحتلال سكان 64 قرية في جنوب لبنان بعدم العودة إليها.

يأتي ذلك فيما أكّد الجيش اللبناني، أمس الخميس، خرق إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار مرات عدّة، الأربعاء والخميس، إذ قال في بيان: "بتاريخي 27 و28 تشرين الثاني/ نوفمبر، بعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار، أقدم العدو الإسرائيلي على خرق الاتفاق عدة مرات".

المصدر : وكالات